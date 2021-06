Koeratoit, hapukurgid, elektriautod - millesse investeerivad meemiinvestorid järgmisena?

Esmaspäeva õhtul tõusis lemmikloomakaupade müüja Petco aktsia viimase 90 kauplemisminutiga koguni 18 protsenti, vahendab MarketWatch . Selle taga oli Petco väärtpaberi aktiivne reklaamimine sotsiaalmeedias. Muidugi ei teinud seda mitte ettevõte ise, vaid hoopis meemiinvestorid, kes märkasid, et Petco aktsiat on suures koguses lühikeseks müüdud ehk panustatud aktsia hinna langusele.

See hirmutas ära nii koeratoidu kui ka inimtoidu tootjate aktsiaid lühikeseks müünud inimesed, kes otsustasid positsioonidest kiirelt väljuda.

Seejärel leidsid meemiinvestorid aga juba uue sihtmärgi - elektriautode tootja Canoo. Finantsanalüüsiplatvormi Fintel andmetel on Canoo USA turu 16. kõige rohkem lühikeseks müüdud aktsia, mis tegi sellest meemiinvestoritele suurepärase sihtmärgi. Canoo väärtpaberite hind tõusis eilse kauplemispäeva jooksul koguni 19 protsenti, börsipäeva lõpetas see võrreldes esmaspäevaga 16,81 protsenti kõrgemal.

Siinkohal jääbki vaid küsimus: millesse investeerivad meemiinvestorid järgmiseks? Paistab, et pole vahet, millega ettevõte tegeleb. Oluline on vaid, et firma aktsiat oleks suures koguses lühikeseks müüdud.