Läti toitlustajad on segaduses: uued leevendused külvavad endiselt palju ebakindlust

Toitlustusteenuse pakkuja SIA Baltic Restaurants Latvia juhatuse liikme Guntis Bredovskise sõnul on ettevõte saanud Läti majandusministeeriumilt teavet selle kohta, et toitu võib siseruumides pakkuda.

“Õigustatud ei ole reeglid, mille kohaselt on sissepääsu juures vaja kontrollida, kas külastajatel on kehtiv Covid-19 vaktsiini tõendav sertifikaat, sest kõik võivad ruumidesse siseneda ning seega peaks kontroll toimuma söögisaalis,” rääkis Bredovskis, kes lisas, et tuleb selgitada, kas sertifikaatide kontrollimine söögisaalis ilma, et neid kontrollitakse juba sissepääsu juures, kvalifitseerub rikkumiseks.

Restorani More Suns kaasomanik Andijs Bērziņš ei eitanud, et ettevõttel on endiselt palju ebakindlust, kuidas rakendada ministrite määrustes sätestatud nõudeid. “Erinevaid reegleid tundub olevat lihtsalt natuke liiga palju,” ütles Bērziņš.

Näitena tõi ta sätte, mis lubab sertifikaati omavatel isikutel viibida siseruumides ilma maskita, hoides kahe meetrist vahet, samas, kui siseruumides einestab inimene, kes pole vaktsineeritud, kuid kellel on kehtiv tõend, mis tõendab analüüside negatiivset tulemust, peavad vahet hoidma ja maski kandma ka kõik teised ruumis viibivad isikud. “Ja mida siis teha? Öelda, et nüüd me kõik liigume ja hõreneme, sest üks on tulnud negatiivse prooviga. Puht tehniliselt oleks see võinud olla veidi vähem keeruline," ütles Bērziņš.

Ta märkis, et vaktsineeritud ja kehtiva Covid-19 analüüsisertifikaadiga isikute alasid ei ole võimalik kõigis restoranides eraldada, pealegi pole kusagil selgelt määratletud, mida selline eraldamine tähendab, mis võib Bērziņši arvates olla mitmeti tõlgendatav küsimus. Arusaamatuste vältimiseks paigutatakse kõik restorani lauad ettenähtud vahet silmas pidades.