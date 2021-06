Väikefirma sai Eesti Posti üle võidu

Tänaseks on Domeenivaidluste Komisjon langetanud otsuse jätta AS Eesti Post vaidlustusavaldus rahuldamata.

Komisjoni otsusest selgub, et postiindeksid ei ole midagi sellist, mis kuuluksid AS Eesti postile. Lisaks on posti sihtnumbrite vastutavaks töötlejaks maa-amet ning postiseaduse kohaselt antakse universaalse postiteenuse osutaja tegevusluba avaliku konkursiga viieks aastaks. Seega on vaidlustaja AS Eesti Posti postiindeksite haldamine ajutise iseloomuga ega saa näidata postiindeksite kuuluvust vaidlustajale.