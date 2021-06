KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: pooled Baltikumi turu uutest autodest on juba praegu hübriidid

Lexus Eesti juhi Gunnar Toomemetsa sõnul on hübriidauto auto, millel on lisaks sisepõlemismootorile ka elektrimootoriga hübriidajam, kuid mida ei pea elektrivõrgust laadima. On olemas ka pistikhübriidauto, millel on sisepõlemismootor ja hübriidajam, mida on võimalik ka elektriga laadida. Hübriidi ja pistikhübriidi vahe ongi selles, et hübriidautoga saab sõita ka ilma seda elektrivõrgus laadimata, kuid üksnes elektriga laadides sellega kaugele ei jõua. Samas pistikhübriidiga on võimalik edukalt sõita ka seda üksnes elektriga laadides, mis annab võimaluse teha oma sõidud ka ainult puhta elektri pealt.

Toomemetsa sõnul on praegu äärmiselt populaarsed just hübriidautod – inimesed, kes ei julge veel täielikult elektriautole üle minna, valivad tihtipeale just hübriidi või pistikhübriidi, millega on võimalik elektriaku tühjaks saades jätkata sõitu ka sisepõlemismootori abil. „Kui on soov ikkagi ilma laadimiseta Tallinnast Berliini sõita, siis on see võimalik nii hübriidautoga kui ka pistikhübriidiga,“ kinnitab Toomemets.

Lisaks on olemas ka täiselektriautod, mis on üksnes elektriga laetavad, ja kütuseelemendiga autod, mida tuntakse ka vesinikautode nime all, kuna saavad energiat vesinikuga toimuvast keemilisest reaktsioonist.

Kuigi turul domineerivad endiselt bensiini- ja diiselautod, on hübriidautode osakaal Baltikumis alates 2017. aastast jõuliselt tõusnud ning jõudnud 10% pealt juba 50% peale. „See tähendab, et pooled Baltikumi turul olevates uutest autodest on hübriidid,“ sõnas Toomemets. „Kui võrrelda 2019. ja 2020. aastat, siis näeme, et Euroopas on hübriidautode müük kasvanud 59%, pistikhübriidide müük 260% ja puhtalt elektriautode müük 117%.“

Ka Coop Panga liisingu juht Martin Ilvese sõnul on nii hübriid- kui ka elektriautode osakaal jätkuvalt kasvamas. Ilvese sõnul on inimesed julgemad valima just võimalusterohket hübriidsõidukit ja elektriauto osas jäävad paljud veel kahtlevale seisukohale just ühe laadimisega läbitavate kilomeetrite tõttu.