Populaarne restoran loobus täielikult nii Woltist kui Boltist. “Mõistlikumaks sai koostöö lõpetada”

Boltiga kestis F-hoonel koostöö lühikest aega ja lõppes juba enne, kui tänavune lockdown üleüldse alatagi jõudis. “Lahendused, mida nad pakuvad, sobivad mõnele restoranile ja mõnele on need mittesobivad. Meile lihtsalt sobis Wolt ,” jääb F-hoone juhataja Maarja Grüner selles küsimuses diskreetseks.

Nüüd restoranil täituvusega raskusi enam pole. Tänaseks on F-hoone loobunud ka Woltiga koostöö tegemisest. Põhjus on väga lihtne: restoranile on märksa kasulikum teenindada klienti, kes sööb kohapeal, kui võtta esmajärjekorras vastu tellimused, mis äpi kaudu saabuvad.