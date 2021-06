KASULIKU OSTUKORV | Nii tihedat rebimist odavaima ostukorvi nimel pole kaupluste vahel veel olnud. Vaata, kes sai soodsaima ostukorvi tiitli!

Tõenäoliselt muudab varsti toidukorvi hinda Lidli tulek Eesti turule. Ettevõte värbab praegu hoolsasti veel personali ning ehitised, kus poed paiknema hakkavad on valmimas.

Varasemalt on kirjutatud, et Lidli senine strateegia teistesse riikidesse tulles on alguses hinnad alla lüüa, kuid mõne aja möödudes liiguvad hinnad üles tagasi. Kuigi eestlane eelistab osta pigem kodumaist kaupa, hakkab Lidl seda tulevikus vähe pakkuma.