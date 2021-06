Viis aastat tegutsenud idufirma asub riigi dokumendihaldust lihtsustama

„RKIK üks keskseid funktsioone on lepingute koostamine ja haldamine. Avokaado lahendus annab meile võimaluse seda osa tööst edaspidi teha targemalt – ühtlustada, automatiseerida ja rakendada parimaid praktikaid. Me soovime viia miinimumini käsitsi tegemisest tulenevad inimlikud vead ning lihtsustada ka kõigi töövoogudega seotud inimeste tegevusi,“ märkis RKIK elutoetuste kategooriajuht Kadi-Kai Kollo.

Sobilik lahendus RKIK-ile leiti koostöös Avokaado ning küberväejuhatusega. „Täna on küll tore päev koostöö alguse mõttes, kuid tegelik töö nüüd alles algab. Seega korraks läheb keerulisemaks, sest kogu lepingute kontseptsioon on vaja uuesti mõtestada. Ootame, et lahendus toob olulise arenguhüppe RKIK sõlmitavate lepingute kvaliteedis,“ lisas RKIK direktor Magnus-Valdemar Saar.

„Selle aasta märksõna ettevõtluses on efektiivsus. Suur rõõm on näha avalikku sektorit liikumas erasektoriga samas tempos, väärtustades aega ja panustades tarkadesse skaleeruvatesse protsessidesse. Koostöö alustamine Riigi Kaitseinvesteeringute keskusega on Avokaado jaoks oluline verstapost ja näitab selgelt seda, et oleme lisaks funktsionaalsusele ka kõvasti panustanud oma toote infrastruktuuri,“ märkis Avokaado asutaja ja tegevjuht Mariana Hagström.