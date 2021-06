Huawei MateBook 14 tipptasemel graafika ja vastupidav aku: nii tööks kui ka meelelahutuseks

Nüüd ka Eestisse jõudnud MateBook 14 on raputanud sülearvutite turgu oma erakordse tehnilise võimekusega, mille poolest teeb silmad ette nii mitmelegi kallimast hinnaklassist seadmele turul, kinnitab Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mišina.

“MateBook 14 erineb teistest turul olevatest sama klassi sülearvutitest selgelt oma graafiliste näitajate poolest ja on seetõttu ka paljude kasutajate poolt eelistatud,” selgitab Mišina. Tema sõnul on selle mudeli graafilise võimekuse taga 10. põlvkonna Intel® core™ i7-10510U protsessori NVIDIA® GeForce® MX250 eraldi graafikakaart, mis tagab selged värvid ja võimaldab samal ajal ka mahukate disainifailidega tööd teha.

Tipptasemele viidud värvikirev ekraan

Mišina selgitab, et üha liikuvam eluviis ei sea kõrgeid nõudmisi ainult arvutiga seotud n-ö füüsilistele näitajatele, vaid ka nende sisule. Seega küsitakse tema sõnul üha rohkem visuaalidega töötamiseks ja disainiprojektideks sobilikke seadmeid, et need peaksid vastu ja töötaksid efektiivselt ka mahukate kujundusprogrammidega, mis vajavad 100-protsendilist sRGB värvigammat ning kõrge eraldusvõimega ekraani.

"Disainielementide valmistamine on tavakasutajale mõeldud erinevate kujundusplatvormide abil üha lihtsamaks ja mugavamaks muutunud ega kuulu täna enam vaid reklaamiagentuuride pädevusse. Seega uurivad tarbijad üha sagedamini, millisel seadmel oleks piisavalt hea graafikakaart, eredad värvid ning samas piisavalt võimsust,” selgitab ta.

Mišina lisab, et tipptasemel graafika on hinnatud ka arvutimängurite poolt, kes soovivad lauaarvuti asemel just laptop’i kasutada. “MateBook 14 graafikakaart muudab filmide vaatamise, kiireks ja kindlaks. Lisaks ei ole selle ekraanil segavaid raame ning see tähendab, et ekraanile mahub visuaalselt rohkem silmaga haaratavat sisu,” kirjeldab Huawei tehnoloogiaekspert 90-protsendilist ekraani ja korpuse suhet ning laia 3 : 2 kuvasuhtega 2K FullView-ekraani.

14 tundi videovaatamist ilma ühegi laadimiskorrata