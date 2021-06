Ostsid pileti välismaa kontserdile või spordivõistlusele? Kuus nõuannet, mida iga pileti ostu puhul jälgida

Paljud rahvusvahelised festivalid ja suured spordiüritused on järelturu ning vahendajate vältimiseks loonud süsteemi, kus pileti soetamisel ning hiljem ka festivali- või üritusealale sisse saamiseks on vaja tõendada, et pilet on just konkreetse külastaja nimele soetatud. Sageli on vajalik selleks esitada isikut tõendav dokument.

Järelturult piletite soetamine ei ole ebaseaduslik, kuid kindlasti on oluline kontrollida, kas pilet on personaliseeritud ehk konkreetse isiku nimele väljastatud.

Kas pilet on nimeline?

Mõned pileteid vahendavad ettevõtted, näiteks Suurbritannias registreeritud Ticketmaster (Ticketmaster UK Limited) on piletite järelturu müügi turvalisemaks muutmiseks loonud eraldi programmi. Antud kaupleja Fan-to-Fan piletite müügisüsteemiga toimub piletite edasimüük ehk teise ringi turg turvaliselt sama kaupleja platvormil, kellelt esialgne pilte osteti.

Kasutades piletite ostuks vahendusplatvorme, tuleb kindlasti läbi lugeda müügikeskkonna üldtingimused. Teatud juhtudel pakub platvorm, millel tehingu teostad, ka eraisikute vaheliste tehingute korral täiendavat kaitset, näiteks kantakse piletiraha algselt deposiitarvele ning kui ostjal on pilet käes, saab ka müüja raha kätte.

Tarbijakaitsereeglid ei kehti näiteks juhul, kui tegemist on kahe eraisiku vahelise tehinguga. Võimalike vaidluste ja probleemide korral ei saa sel juhul tarbijakaitseasutustelt abi küsida.

Koroonaviiruse tõttu muutuvad plaanid kergesti, mistõttu võib juhtuda, et pileti ostnud inimesed otsivad võimalusi neid edasi müüa. Kui tarbija soetab pileti otse ürituse korraldajalt või ametlikult vahendajalt, on pileti ehtsus garanteeritud. Piletite soetamine järelturult erinevate platvormide vahendusel või teiselt füüsiliselt isikult võib aga kaasa tuua mitmeid probleeme, millega esialgu arvestadagi ei oska.

Kui nimi piletil ja dokumendil ei klapi, võivad korraldajad ürituse külastaja ukse taha jätta. Seega tasub alati enne pileti soetamist kontrollida ürituse korraldaja veebileheküljelt ega piletid ei ole personaliseeritud. Tasub meeles pidada, et nimelisi pileteid ei saa ka ise järelturul müüa.

Mis on pileti lõplik hind?

Mitmel juhul on tarbijatel mureks, et veebileheküljel kuvatud pileti hinnale lisanduvad täiendavad tasud. Sellisteks tasudeks on näiteks teenustasu, broneerimistasu ja turvalise pileti edastamise tasu (secure ticket delivery).

Sealjuures ei ole sageli ostuprotsessi käigus tasude suurust määratletud, need on välja toodud väikeses kirjas ning vähemärgatavalt ja ostuprotsessi kõige viimases staadiumis. Mitmed piletite järelturuplatvormid, näiteks Hollandis registreeritud Ticketswap on piiranud piletite liigkasuvõtlikult müümist selliselt, et pileti edasimüüja saab pileti ostuhinnale lisada maksimaalselt 20%. Ostuhinnast odavamalt müümine ei ole reguleeritud.

Kas ostan ikka originaalpileti?

Garantiid pileti ehtsuseks ei ole, ent kahtluse korral uuri enne maksmist edasimüüjalt pileti seerianumbri kohta ning kontakteeru selle kehtivuse kontrollimiseks pileti väljastanud ettevõtte või ürituse korraldajaga.

Võltsitud pileti korral ei ole kontserdi ära jäämisel ning piletite tagasi ostmisel võimalik sul tagasimakset taotleda. Võltspiletitele viitab ka see, kui mõnes portaalis müüakse pileteid juba enne ametlikku piletimüügi algust. Pole võimalik, et enne korraldaja teavitatud müügialguse kuupäeva ja kellaega on piletid edasimüüjate käsutuses.

Pettus, et piletit tegelikult ei edastatagi, on üks levinuimaid probleeme, millega järelturult pileteid soetanud tarbijad kokku puutuvad.

Ostes pileti järelturult, peaks tarbija pileti peale tehingu sooritamist kohe oma valdusesse saama. Olukorrad, kus müüja lubab festivali pileti edastada alles 48 tundi enne ürituse algust või istekoha ja sektoripõhise ürituse pileti müümisel ei ole vastavaid andmeid müügipakkumises märgitud, teatades, et konkreetne kohatähis selgub vahetult enne üritust, viitavad pettusele. Teises riigis toimuva ürituse korral võib selline pettus põhjustada palju ebameeldivusi. Näiteks olukorras, kus tarbija on teinud üritusel osalemiseks ka täiendavaid kulutusi lennupiletite või majutuse näol.

Milline on müüja taust?

Kaupleja tausta kontrollimine ei ole väga keeruline ning seda tasub igal juhul teha. Tihti piisab müüja tausta kontrollimiseks ka lihtsalt interneti otsingumootorist, uurides teiste tarbijate jagatud kogemusi. Lisaks on mõnes riigis tegev veebilehekülg, kus on välja toodud ebaausate piletimüüjate must nimekiri.

Kas tegu võib olla hangeldajaga?

Hangeldaja (inglisekeeles scalper) on isik, kes ostab populaarsete kontsertide ja spordiürituste pileteid hulgi ning teenib tulu sellelt, et müüb pileteid järelturul algsest ostuhinnast tunduvalt kõrgema hinnaga. Selline müüja on reeglina füüsiline isik. Temaga tehtud tehingule ei kohaldu tarbijaõigus ning probleemide tekkimisel ei ole tarbijakaitseasutustel võimalik piletiostjat abistada.