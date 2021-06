Wise'i juht Käärmann: ei tasu unustada, et Wise'i ehitatakse endiselt Tallinnast

Samuti seletas Käärmann, miks võib Wise'i valitud teed börsile sisenemiseks - otsenoteerimist - pidada võrdlemisi unikaalseks. Maailmas on selle variandi valinud ühekohaline arv ettevõtteid ning Londoni turul on Wise esimene. Käärmanni sõnul teeb Wise seda enda ideaalide nimel - soovitakse tagada täielik läbipaistvus ning vältida hinna otsustamist pankade tagatubades.

Alustuseks sooviks teile palju õnne. Börsile mineku taga on kindlasti pikk töö ning palju magamata unetunde. Kui kaua te seda teadet ette valmistasite?

Pean tunnistama, et see on küll oluline samm meie jaoks. Saame osaühingust avalikult kaubeldavaks ühinguks, aga seda momenti ei saa ka üle hinnata. Lihtsalt meie osakuid hakatakse kauplema avalikul turul. Ettevõtte jaoks on see oluline samm, aga see ei muuda midagi selles, mis me teeme. See tähendab, et meie ettevõtte omanikud võivad olla ükskõik kes. Väga põnev on see, et meie kasutajad saavad ka olla selle ettevõtte omanikud. Sellega seoses on mõned väga toredad ja huvitavad võimalused. Aga ega see nüüd eriti palju ei muuda. Ei tasu arvata, et sellest väga palju magamata öid on olnud.