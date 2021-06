Taavet Hinrikus Foto: Rauno Volmar

Wise'i börsile minek tähendab Eesti majandusele palju. Juba on tähendanud, sest kui vaadata seda, mida teeb üks ettevõtte asutajatest Taavet Hinrikus, siis võib vaid ette kujutada, mis hakkab saama lähiaastatel. Ta on ühe oma firma aastaaruandes otseselt öelnud, et raha investeerimine Eestisse jätkub.