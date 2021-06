Üks Eestis tegutsev elektrimüügi äri kasvab suuremaks

Pooled on kokku leppinud, et Imatra Elektri ligi 20 000 elektrimüügi klienti liiguvad uue elektrimüüja juurde niipea kui Konkurentsiamet on selleks heakskiidu andnud. Klientide jaoks jääb kuni tehingu lõpuleviimiseni kõik endistviisi ning edasistest muudatustest teavitatakse kliente aegsasti ette.