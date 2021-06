Ignium on investoritelt kaasanud pea 900 000 eurot

Igniumi asutaja Reimo Hammembergi sõnul oli ühisrahastusinvestorite suur huvi ettevõtte vastu positiivne üllatus, kuigi ühisrahastuskampaaniat julgustas just alustama paljude kasutajate suur huvi Igniumi ärimudeli vastu ja soov osaleda ka investorina. “Tajusime, et inimestel on meie uudsesse lähenemisesse ja ärimudelisse usku ning nad on valmis ka investoritena kaasa lööma,“ ütles Hammerberg.

Kampaaniat vedavad Fundwise ja Coinmetro on ühtlasi esimesi ettevõtteid, mis on Igniumi pakutava järelturu lahenduse oma platvormidel kasutusele võtnud. „Oleme tänaseks Igniumiga juba üle poole aasta koostööd teinud ning teame omast kogemusest, et nende pakutav lahendus on vajalik, aitab hästi rahvusvahelist investorbaasi kaasata ja areneb kiiresti. Samuti on hea meel, et Ignium on Fundwise investorite poolt nõnda sooja vastuvõtu osaliseks saanud,“ ütles Fundwise’i asutaja ja tegevjuht Henri Laupmaa.