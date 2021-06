Eksperdid: kinnisvara arendamine on maraton, mitte saja meetri jooks

Milliseid uusi trende olete te viimase aasta jooksul ärikinnisvaraturul tähele pannud?

Tarmo Loog: Minul on olnud üksikuid juhtumeid, kus ettevõtted on leidnud, et laiendamiseks pole vaja kontoripinda suurendada, vaid toimub roteerumine – tööl on teatud arv kohti ja inimestel on võimalik valida, kas nad töötavad kodust või töölt.

Teine valdav tendents oli see, et küsitakse hinnaalandust, kuna kontorit ei ole vaja kasutada. Püsikulusid hakati mitmes valdkonnas kokku tõmbama: osadel pandi ärid täielikult lukku, teistel tekkisid tellimuste ja raha liikumisega raskused ning kolmandad nii-öelda kalastasid, kasutades ära tekkinud olukorda ja võimalust, kuigi tegelikult otsene vajadus puudus.

Ma arvan, et kontoripindade tulevik oleneb kõige rohkem ettevõtte spetsiifikast – kellel on vaja füüsiliselt kohal olla, sellel ei muutu mitte midagi, kes on avastanud, et kodukontor on efektiivne, läheb hübriidlahenduse peale.

Kajar Kruus: Arendaja vaatest olen märganud tendentsi, et ettevõtted ei taha ennast pikaks ajaks siduda, sest nad ei oska prognoosida oma ruumivajadust viie või kümne aasta peale. See asjaolu kusjuures pole ainult koroonaga seotud. Tahetakse olla dünaamilised ning soovitakse paindlikke lahendusi, et saaks äripinda kas vähendada või suurendada.

Seda ma ei usu, et kontorivajadus täiesti ära kaob. Ettevõtted vajavad ühise tiimitunde tekitamiseks ja hoidmiseks kooskäimise kohta, sest kui kõik töötaksid kogu aeg kodukontoris ja üksteist ei näeks, siis ühel hetkel nad ei teakski, kes on nende töökaaslased. Ühiste nõupidamiste, ürituste, kooskäimiskohtadena jäävad kontorid ilmselt alles, aga võib juhtuda, et ettevõtted, kelle töötajatel on võimalik osaliselt kodus töötada, jäävad seda võimalust aktiivsemalt kasutama.

Viimasel ajal on palju juttu olnud, et erakinnisvara buumib, kuid äriärikinnisvaras on vaikus. Mis teie olukorrast arvate?