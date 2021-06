Kütusehinnad võivad sellel suvel tõusta rekordtasemele

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul võivad mootorikütuste hinnad suvel veelgi tõusta. „Toornafta toodete hinnad liiguvad jätkuvalt ülespoole, kuna tarbimise prognoosid USA, Euroopa ja Aasia suhtes on positiivsed. Samuti on laovarud USA-s märkimisväärselt langenud. Kõige selle tulemusena valitseb turul väga tugev usk, et toornafta ja selle derivaatide hinnad jätkavad tõusu, mõjutades seeläbi ka mootorikütuste jaemüügihinda,“ sõnas Sassi.