Pankrotis T1 keskuse endise haldaja esialgne võlasumma on kopsakas, ent see võib veelgi kasvada

T1 kaubanduskeskus Foto: Ilmar Saabas

Täna toimus pankrotis oleva AS Tallinna Moekombinaadi esimene võlausaldajate koosolek, kus esitati 20 nõuet kokku ligi 120 miljoni euro eest. Ettevõte on tuntud kui T1 Mall of Tallinn rajaja.