Maailma tipptegija kiidab Wise'i mõnevõrra ootamatut otsust. Majandusmeedia koorekiht kirjutab Eesti tegijatest

Teiste seas Amazoni, Apple'isse ja Tencenti investeerinud Baillie Gifford toetab Wise'i ideed igati, saates välja omapoolse pressiteate. Nad ütlevad, et nüüd saab rohkem arv inimesi osa Wise'i teekonnast ning nad saavad „toetada maailmatasemel ettevõtet ja meeskonda"

Ettevõtte staariks kutsutav James Anderson ütles, et aktsiate struktuur, kus praegustel omanikel on suurem otsustusõigus on „ülioluline", et ettevõtte fookusesse jääks kliendid, sest „see on see, mis teeb sellest erilise ettevõtte".

Ta on ka rahul, et senised ettevõtte juhid saavad jätkata Wise'i juhtimist, et ettevõte saaks veel edukamaks.

„Me ootame väga seda, et olla partnerina kõrval uutel investoritel, kes hindavad Wise'i kui äri ning nende filosoofiat," kõlas teates.

Selline teade tuleb pärast seda, kui viimastel päevadel on selline mudel saanud negatiivset kajastust. Mitmed prominentsed fondijuhid on Deliveroo poolt hiljuti kasutatud mudeli näitel öelnud, et nemad sel moel ei investeeriks.

Varajased investorid nagu Sir Richard Branson ja Andreessen Horowitz saavad aktsiad, mille omanikel on 10 korda suurem otsustusõigus kui tavaaktsionäridel. Baillie Gifford vedas Wise'i (toona veel Transferwise) D kaasamisvooru 2016. aastal. Ka nemad on ühed neist, kellele jääb suurem otsustusõigus.

Wise'il on üle maailma 10 miljonit klienti. Nad annavad tööd kuni ligi 2500 inimesele.

Nende samm on suureks rõõmusõnumiks brittidele, kelle jaoks see on märgilise tähendusega - Londoni börs on veel tehnoloogia suurnimede jaoks relevantne koht.

Wise ja Eesti suures meedias

Maailma majandusväljaanded kajastasid tänast uudist ning toovad muuhulgas välja, et „briti tehnoloogiaettevõtte" asutasid eestlased Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus 2011. aastal, kui neil tekkisid probleemid Tallinna ja Londoni vahel raha pangast panka ülekandmisel.

Uudist kajastasid olulisena nii Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal kui Reuters. Loomulikult ka väiksemad kanalid üle maailma.