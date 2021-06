Baltika tütarettevõte likvideeritakse

Kuna äritegevus jätkub samas mahus, ei mõjuta tehing AS Baltika konsolideeritud kasumit, varasid ega kohustusi. AS Baltika kinnitab, et ülalnimetatud tehing ei kujuta endast tehingut seotud osapoolega ning AS Baltika nõukogu ja juhatuse liikmetel ei ole tehingu suhtes mingit muud isiklikku huvi.