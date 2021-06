Eesti kiirendiprogrammi laekus avaldusi pea poolesajast riigist

Põnevaimaks väljakutseks on programmijuhi Liis Linna sõnul saanud niivõrd rahvusvahelise seltskonna puhul ühiste tegevuste jaoks ajatsoonide ühildamine. „See, et startup maailmas traditsioonilisi kellast kellani tööpäevi pigem ei ole, sai nüüd selget kinnitust,“ sõnas Linn.

Suurt rahvusvahelistumist peab Linn pikalt kestnud pandeemia mõjuks ja see on tuntav laiema trendina maailmas. Kui Euroopa kiirendid tõmbavad viimase aasta näitel ligi osalejaid nüüd ka kaugematest regioonidest, siis tuntud Ameerika Ühendriikide ärikiirendi Y Combinator teatas hiljuti Euroopast pärit osalejate kahekordistumisest. “Kui varasemates programmides olid ülekaalus pigem Baltikumi ja Ida-Euroopa idufirmad, siis täielikult online kolinud programmi puhul on seltskond kirjum,” lisas Linn, täpsustades, et õnneks ei ole kohalikud ettevõtted siiski ära kadunud.