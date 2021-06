Soome ja Eesti maksuametid alustasid koostööga, mis tõhustab maksukontrolli

Reaalajas toimuv andmevahetus tõhustab piiriüleste maksurikkumiste uurimist, asutustevahelist koostööd ning muudab maksuhaldurite tööd lihtsamaks. Eesmärk on parandada ka klienditeenindust – näiteks ei pea Soomes elav või töötav Eesti kodanik tulevikus tulema Eesti maksu- ja tolliametisse, et taotleda Soome maksuameti jaoks aastatulude kohta käivat tõendit.

"See, et oleme Eesti kolleegidega selle läbimurde saavutanud, on suurepärase pikaajalise koostöö tulemus. Oleme nüüd loonud tehnilise lahenduse, kuid selle alus on tegelikult üles ehitatud vastastikusele usaldusele, mis on võimaldanud meil jõuda uuele tasemele ja olla üheskoos rahvusvaheline teenäitaja," nendib Soome maksuameti strateegiadirektor Arto Pirinen.