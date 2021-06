Ühe lihtsa sammuga saad vältida, et kuumal suveilmal toit kiiresti ei rikneks

PTA peaspetsialist Triinu Allika tuletab saabuva nädalavahetuse ja jaanipäeva eel meelde, et kiiresti riknev toit peab võimalikult kiiresti jõudma poest koju külmkappi. „Kätte on jõudnud reede ning paljud pered sõidavad maale puhkama. Tihti ostetakse linnast toidupoolis kaasa ning see jäetakse pikaks ajaks autosse. Sedasi aga võib toit kaotada kiirelt oma kvaliteedi ning ruttu rikneda, sest soe keskkond soosib mikroorganismide paljunemist,“ selgitas Allika.