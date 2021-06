IKEA ja Lenovo kaubad on endiselt Suessi kanalis lõksus

Lisaks Lenovole ning IKEA-le on Ever Giveni peal endiselt ka mitme väiksema ettevõtte tooted. "Meil ei ole erilist lootust kaupa sel aastal kätte saada. See on küll kindlustatud, kuid kindlustuselt raha saamiseks võib kuluda kuid või koguni aastaid," rääkis Suurbritannia rattatootja Pearson 1860 juht Will Pearson CNN Businessile. Tema ettevõtte kaupu on Ever Giveni pardal ligi 100 000 euro väärtuses.