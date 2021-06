Swedbank: nõudlus eluasemeturul püsib sel aastal tugev

Korterite hinnakasv kiirenes esimeses kvartalis 9% protsendini aastases võrdluses ning tehingute arv oli 13% kõrgem võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Aktiivsus on suurenenud nii järelturu kui ka uute korteritega, millest viimased jõuavad tehingustatistikasse suures osas ka viitajaga.

Nõudlust on toetanud koroonakriisi tõttu edasilükatud ostud ja majapidamiste kogunenud säästud. Samas arvatavasti mõjutas eluasemeturu kiiret elavnemist ka selle olukorra jõulisem kajastamine. Eluasemelaenude jäägi kasv tõusis taas kriisi-eelse tasemeni ja oli esimeses kvartalis ligi 7%. Omavahendite osakaal kõikidest kinnisvaratehingute mahust on kriisiaastal tõusnud ja püsis esimeses kvartalis samuti kõrge, ligikaudu 50%.

Eelmise aasta ebatavaliselt madala baasi tõttu on tehingute arvu mõistlik kõrvutada ka kriisi-eelse aastaga. Erakordselt tugev oli nõudlus esimese kvartali lõpus ning see jätkus teise kvartali alguses – märtsis ja aprillis oli tehingute arv vastavalt 22% ja 28% kõrgem võrreldes 2019. aastaga. Erakordse aktiivsuse tõttu on ka keskpank näidanud oma valmisolekut vajadusel eluasemelaenude tingimusi karmistada kui taoline trend peaks jätkuma. Samas oli mais olukord juba mõnevõrra rahunenud – tehingute arv kasvas 8% võrreldes kaks aastat varasemaga ja hinnakasv oli 7 protsenti aastases võrdluses.