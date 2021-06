Huawei Band 6 võimas uus aktiivsusmonitor on võrreldav nutikelladega

“Kõige enam jälgitakse rahvusvaheliste uuringute põhjal oma randmelt jooksu, rattasõidu ja teiste spordialadega seotud tulemusi. Neile järgnevad südamerütmi, uneandmete ja muude tervisenäitajate jälgimise kasutusstatistika,” kirjeldab Mišina, kelle sõnul muutus näiteks koroonatingimustes eriti aktuaalseks ka vere hapnikusisalduse mõõtmise võimalus ning hoopis stressitasemega seotud info jälgimine. “Kõik need võimalused on Band 6 aktiivsusmonitoril olemas ning sealjuures monitoorib seade kriitilisi andmeid pidevalt, mitte ainult seadet selleks spetsiaalselt avades, ja annab nende ebatavalistest seisust kasutajale hoiatuse.”

“Kõige enam jälgitakse rahvusvaheliste uuringute põhjal oma randmelt jooksu, rattasõidu ja teiste spordialadega seotud tulemusi. Neile järgnevad südamerütmi, uneandmete ja muude tervisenäitajate jälgimise kasutusstatistika,” kirjeldab Mišina, kelle sõnul muutus näiteks koroonatingimustes eriti aktuaalseks ka vere hapnikusisalduse mõõtmise võimalus ning hoopis stressitasemega seotud info jälgimine. “Kõik need võimalused on Band 6 aktiivsusmonitoril olemas ning sealjuures monitoorib seade kriitilisi andmeid pidevalt, mitte ainult seadet selleks spetsiaalselt avades, ja annab nende ebatavalistest seisust kasutajale hoiatuse.”

Tehnoloogiaeksperdi ja Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mišina sõnul on erinevate tehnikavidinate kasutus kasvanud viimastel aastatel selgelt just tervisenäitajate jälgimise eesmärgil. “Lisaks noortele, kes on uutest võimalustest tehnika vallas väga teadlikud ja oskavad täpselt oma vajadustele vastavaid seadmeid valida, on selgelt näha aktiivsusmonitoride kasutamise kasvu ka vanema generatsiooni seas, kes ei vaja igapäevaselt nii palju nutikelladega seotud ärifunktsioone, kuivõrd aktiivsusmonitoridega jälgitavaid tervisenäitajaid,” kirjeldab Mišina.

Kuni 2 nädalat kestev aku

Band 6 aktiivsusmonitori mudeli eripära seisneb Mišina sõnul äärmiselt vastupidavas akus, mis võimaldab tavarežiimil jätta laadimiste vahele kuni 14 päeva ja tiheda kasutamise korral 10 päeva. “Samas on võimalik ainuüksi 5 minuti laadimisega lisada seadmele kuni 2 päeva jagu aku kestvust juurde,” märgib Mišina.





148% suurem ekraan

Oluliseks uuenduseks võrreldes varasemate Huawei aktiivsusmonitoridega on ka Band 6 mudeli 148% suurema ekraan, mis võimaldab näha seadmelt korraga rohkem infot. “Kui esialgu olid aktiivsusmonitorid ilma ekraanideta, siis tänapäeval sarnanevad need ekraanide poolest pigem nutikelladega. Sealjuures teeb Band 6 ekraan silmad ette nii mõnelegi nutikellale, sest võimaldab kasutajal ühe vaatega korraga palju infot saada – olgu siis treeningu kestuse ja tulemuste kohta või hoopis näiteks fotosid vaadata,” selgitab Mišina seadme edasiarenguid 1,47-tollise ekraani näitel ning lisab, et värvikireva ekraaniga korpuse külge saab kasutaja lisada ka oma maitsele vastava rihma.

Aktiivsusmonitor tõelistele veespordi harrastajatele

Aktiivsusmonitorid on muutunud tänapäeval üha veekindlamaks, kuid sageli pole tarbijad Mišina sõnul kursis, et mudelite veekindluse tasemed on erinevad. “Seadmeid valmistatakse nii vihma-, pritsme- kui ka täielikult veekindlatena. Vastavad veesurvekindluse tähised on sealjuures 1 ATM, 3 ATM ja 5 ATM. See tähendab, et kui aktiivsusmonitori kasutatakse pigem välistes tingimustes, tasub valida mudel, mis peab vastu ka tugevamale veesurvele,” soovitab ta.

Hiljuti turule tulnud Band 6 omab 5 ATM ehk täielikku veekindlust, mis tähendab, et seade sobib ka veespordi harrastajale. “Nii saab jälgida enda sportimist ja tulemusi ujudes või veepalli mängides, aga samas joosta ka vihma korral ega pea seadet ära võtma isegi duši alla minnes,” kirjeldab ta ja lisab, et saabuva suve ootuses on see kindlasti kasulik.

“Täna on tõesti juba üsna keeruline nutikellal ja aktiivsusmonitoril vahet teha olukorras, kus mõningaid uusi aktiivsusmonitoride mudeleid eristab näiteks vaid GPS-i kasutusvõimaluse või muusika juhtimise puudumine, sest muud funktsioonid ja teavitusvõimalused on neil sarnased nutikelladega," tõdeb Mišina hiljuti turule tulnud Band 6 aktiivsusmonitori põhjal.