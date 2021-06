Eesti ambitsioonika start-up’iga liitusid nimekad ettevõtjad

Bikeepis nägid ambitsioonikust firma Skeleton Technologies looja Taavi Madiberk ja MeetFranki finantsjuht Marko Virkebau, kes idufirmaga liitusid. „Sellega on nii, nagu paljudelgi teistel iduettevõtetel: kaasatakse kahte tüüpi investoreid. Ühed on need, kes annavad palju raha. Teised on aga hoopis strateegilisemad ja panustavad peale raha ka kõvasti vajalikke teadmisi,” rääkis Bikeepi tegevjuht Kristjan Lind. „Teadmised on ühele iduettevõttele palju olulisemad kui raha,” lisas ta.