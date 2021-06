Tudengikorter polegi Tartu üüriinvestori parim panus

"Tartu ja Pärnu üüriturud on väiksemad ja hooajalisemad, aga üürikorter tasub end Tallinna omast mitu aastat rutem," rõhutas LVM Kinnisvara Tartu osakonna juhataja Philip Saksing. "Oluline on, et ei Pärnu ega Tartu kõige nõutum korter pole kõige tasuvam."