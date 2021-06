Maineka ülikooli professori sõnul on bitcoin'il kolm suurt häda. Kas see avab tee alternatiividele?

Bitcoin on maailma tuntuim ning enim kasutatav krüptoraha, kuid sellel on selged miinused, rääkis Prasadi CNBC-le. Mis probleemid bitcoin'il ikkagi on?

Selle kaevamine kahjustab keskkonda

Bitcoin'i kaevamine tähendab lihtsamalt öeldes energiamahukat protsessi, mille käigus toodetakse uusi bitcoin'e ning hoitakse käigus praegu juba kasutuses olevate bitcoin'ide võrgustikku. Elektrienergia, mis plokiahela haldamiseks ning uute müntide kaevamiseks kulub, ei ole kindlasti keskkonnale kasulik, sõnas Prasad.

Eelmisel kuul otsustas ka Tesla juht Elon Musk, et ettevõte loobub seniks bitcoin'ide maksevahendina aktsepteerimisest, kuni krüptorahakaevajad võtavad suuremal määral kasutusse rohelist elektrit.

Hiljutisest Cambridge'i ülikooli uuringust selgus, et bitcoin'i-kaevurid kulutavad aastas rohkem elektrienergiat kui näiteks Soome ja Šveits. Seevastu suuruselt teist krüptoraha ethereum'it on juba praegu võimalik keskkonnasäästlikumalt kaevata.

Anonüümsus on petlik

"Bitcoin'i peamine idee on pakkuda anonüümsust, kuid on selge, et kui sa kasutad bitcoin'i sageli või veelgi hullem – sa ostad selle eest reaalseid tooteid või teenuseid – siis lõpuks on võimalik isik bitcoin'i-rahakoti taga tuvastada," seletas Prasad. "See-eest teised krüptovaluutad on juba mõelnud, kuidas seda keerulisemaks teha."

Mais maksid USA idaranniku võtmetähtsusega Colonial Pipeline’i kütusetoru haldajad toru tööd häirinud häkkeritele lunarahana 2,3 miljoni dollari väärtuses bitcoin'e. FBI agendid aga suutsid krüptorahakoti omanikud tuvastada ning miljonid tagasi saada.

Bitcoin ei ole igapäevase rahana kuigi efektiivne

Prasad seletas, et bitcoin'i on igapäevase valuutana aeglane ning ebameeldiv kasutada. Samuti on selle hind liialt ebastabiilne – näiteks mai viimasel päeval kukkus väärtus lausa 50 protsenti.