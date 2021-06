Nördinud tarbija: miks ma pean autot tankides soodustuse saamiseks kaupluses sees maksma?

Hetkel on kütusehinnad kõrged kõikjal. Läinud nädalal kirjutas Ärileht, et peagi on saabumas ka uus hinnarekord. Praegu küsitakse liitri kütuse eest 1,429 eurot.

Kasuliku poole pöördunud lugeja oli aga pettunud, et miks on tuntud tanklaketi Circle-K sooduskampaania nii üles ehitatud, et soodustuse saamiseks peab minema tanklapoodi sisse maksma? "Selleks ajaks, kui seda tanklas olles väikeses kirjas soodustuse reklaamil näed, on juba automaadis makstud ja kütus jookseb," lisas murelik lugeja.

Circle K Eesti kaubandusdirektori Diana Veigeli sõnul on loodud Eesti elanike suviste reiside lihtsustamiseks kampaania. "Kampaania tingimus on, et soodustuse saamiseks tuleb tasuda kütuse eest teenindusjaama poe kassasse. Antud tingimus on välja toodud kõikidel reklaammaterjalidel, sh sotsiaalmeedias, digibänneritel, kleebistel nii kütusetankuril kui ka teistel infokandjatel, mis teenindusjaamades leitavad," lisas ta.

Miks aga ei saa kütusesoodustust rakendada tankuri juures asuvas makseautomaadis?

"Kahjuks ei ole meil võimalik kütusesoodustust rakendada kütusetankuri makseautomaadis, mistõttu oleme ka kütusetankuril oleval infomaterjalil selgelt välja toonud, et kampaania soodustuse kehtimiseks tuleb tasuda ostu eest teenindusjaama kassas. Hetkel makseautomaadi tehniline platvorm ei võimalda kohest soodustuse rakendamist. Siiski loodame, et tulevikus on võimalik vastav funktsionaalsus ka makseautomaatidele juurde luua," lisas Veigel.

Ta lisas, et on kahju, kui kellelgi on soodustus jäänud saamata või olukord tekitanud ebamugavusi.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kaubandustalituse peaspetsialist leiab, et antud juhtumi puhul tarbija eksitamist ei toimu. Antud juhtumi puhul tarbija eksitamist ei toimu, info on selge ja arusaadav. Alltoodud pildil on näha, et kaupleja on andnud lepingueelse teabena tarbijatele infot, et millistel tingimustel kütuse tankimisel soodustus rakendub. Kui automaadist tankides kütusele soodustus ei rakendu, st kehtib tavahind, siis ei pea sinna panema reklaame teistes kohtades rakenduvate soodustuste kohta. Jah, võib panna ka tankurile sildi, et rohkem infot jagada, seeläbi suunata tarbijat kassasse tasuma, aga kauplejal sellist kohustust ei ole ja ta võib ise otsustada, kuidas ja millele soodustust pakub. Oluline, et tarbijale esitatav teave on selge ja ei eksita.