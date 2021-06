Läti väänas Rietumu pangale riigi ajaloo suurima trahvi

"FKTK avastas inspekteerimise käigus panga sisekontrolli süsteemis ja riskijuhtimises eeskirjade eiramist ja puudusi. Samuti jõudis FKTK järeldusele, et pank ei ole adekvaatselt hinnanud riske, mis on seotud makseteenuste pakkujate tegevusega, sealhulgas välismaiste makseteenuste pakkujatega ning mõnel juhul hinnati kliendiriske madalamaks kui need olid," teatas Läti raha- ja kapitaliturgude komisjon (FKTK). Samas öeldi, et panga riskihindamissüsteemidel ei olnud piisavalt ressursse, nappis siseauditi kontrolle ning oli ka muid puudujääke sisekontroli protseduurides.