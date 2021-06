ERISAADE | Naabrite kõrvulukustavad peod või harjumus radiaatoreid taguda. Mida säärastes olukordades teha?

Üks lihtne näide. Suur kortermaja Tallinnas. Ühes korteris on kombeks, et aknad valla ja muusika põhja. Peod kestavad sumedatel suveöödel varaste hommikutundideni välja. Korteriühistu liikmed arutavad veebiarutelus, kas ja mida teha: kas peaks sekkuma ühistu või kutsuma hoopis politsei?

Mardi rõhutab, et esmalt on kõige olulisem ikkagi inimestega rääkida. "Paratamatult ei saa kortermajas kõike ära keelata. Tean ise ka olukordi, mis on mõistlikud. On ju meil kõigil aastas korra sünnipäev ja tihti sel puhul kodus pidu," märgib ta. Ta soovitab teatud juhtudel ka enne teadetetahvlile info panna, et mõistetaks, mis istumine toimuma hakkab.