Sooman: nüüd peaks ka kõvema peaga analüütikutel selge olema, et mingit buumi polnud

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et nüüdseks peaks ka kõvema peaga analüütikute jaoks selge olema, et turul mingisugust buumi ei olnud. „Toimus eelmise aasta hirmsast ehmatusest tekkinud augu täitmine ja tänaseks on turuosalised rahunenud. Algselt langenud, pärast aga üles hüpanud hinnad on samuti paigale jäänud ning ka tehingute arv sarnaneb sellele, mis enne koroonapandeemia algust oli," sõnas ta.