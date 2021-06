Ekspress Grupp müüb Printalli trükikoja Hans H. Luigele, et keskenduda digiärile

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul on juhatus grupi tütarettevõtte, ASi Printall müügivõimalusi ja selle muid alternatiive kaalunud alates 2020. aasta lõpust. Hindamisprotsessi juhtis finantsnõustaja Porta Finance. „Hindamise käigus võeti ühendust üle 50 võimaliku ostjaga. Parima pakkumise tegi nii rahaliselt kui strateegiliselt Trükitung OÜ, mida kontrollib Ekspress Grupi nõukogu liige ja aktsionär Hans Luik. Pakkumise hind on 10 miljonit eurot,“ selgitas Rüütsalu.

Printalli müügiga lahkub Ekspress Grupp trükiteenuste turult ning muutub pea täielikult digitaalse tulubaasiga meediaettevõtteks. „Trükiteenuste segment on meie äris olnud kahaneva strateegilise tähtsusega ja Ekspress Grupp on panustanud eeskätt digitaalsete tulude kasvule. Printalli müük vabastab Ekspress Grupi jaoks kapitali, mida investeerida digiäri edasise kasvu toetamiseks. Tänavu I kvartalis andsid digitulud juba 50% protsenti kõigist Ekspress Grupi tuludest ja tükiteenuste segmendist väljumise järel hakkab see olema üle 70% protsendi. Tehingu järel saab Ekspress Grupist olulise digitaalse tulubaasiga kaasaegne meediaettevõte,“ lausus Mari-Liis Rüütsalu.

Hans H. Luik märkis, et otsustas investeerida Printalli ostu, kuna tunneb väga hästi trükiäri ja näeb, et vaatamata meediaturu muutustele ei kao vajadus trükiteenuste järgi niipea. “Ekspress Grupi ärimudel on tänase juhtkonna käe all muutunud viimastel aastatel tugevalt digitaalseks ja tehing annab kontsernile finantsilist jõudu lisainvesteeringuteks selles vallas. Samas pean oluliseks, et Ekspress Grupi pabertoodetele säiliks tugev trükipartner. Kavatseme Printallis jätkata turutingimustel nii Ekspress Grupi teenindamist kui ka teistele klientidele kvaliteetse trükiteenuse osutamist,“ lausus Hans H. Luik.