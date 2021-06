Kulutatud närvirakud, raha ja inimeste tööaeg. Neli aastat kestnud uurimine populaarse vautšeriportaali osas tõi null tulemust

„Nelja-aastane protsessimine on alati koormav ning selles osas on hea meel, et see on läbi. Prokurör nõustus mistahes kuriteokoosseisu puudumisega Cherry Media OÜ juhatuse liikmete tegevuses ning kriminaalmenetlus lõpetati lõplikult. Terve mõistus võitis ja olematu nõiajaht sai läbi,” märkis pika menetluse järel Cherry Media endine juhatuse liige Andres Susi, kelle tegevust kriminaalpolitsei uuris.

„Kõige masendavam on see, et kannatanud pole oma raha tagasi saanud, kuna nende esindaja poolt valitud tee minna Cherry – mitte reisid ära jätnud Saksa äriühingu WOW Traveli – vastu oli juba algselt vigane, mida oleme algusest peale ka kommunikeerinud. Kokkuvõtvalt oli tegu neli aastat ja kümneid tuhandeid eurosid maksma läinud protsessiga, mille tulemuseks on hulk halli värvi juustes ja ei enamat,” lausus Susi.