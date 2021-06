Amet juhendab: kuidas maasikaid ostes mitte petta saada

KUIDAS TURUL MAASIKAID VALIDA?

1. Vaata, kas maasikad näevad värsked, terved välja. Värskust saab selgeks teha, vaadates marja tupplehte, kas see on värske ja roheline. Juhul kui tuppleht on ära vajunud, siis võib eeldada, et vili on seisnud kauem kui paar päeva.



2. Samuti tasub jälgida, kas marja üldine välimus on läikiv ja särav. On tõsiasi, et kui vili on hiljuti võetud jahutist välja, siis katab seda õrn kaste peal ja vili vajab veidi sooja, et täielikult nn üles sulada ja temperatuuriga kohaneda.



3. Mine ostma oma karbiga, sellisel juhul saad veenduda, et ka karbi põhjas oleks ühtlaselt hea kvaliteediga ja ilusad maasikaviljad.



4. Suhtle müüjaga.



5. Kauba juures peab alati olema märgitud päritoluriik, toote nimetus ja maasikate puhul kvaliteediklass.