Juriidiline nüanss, mis võib kinnisvara ostuga kaasa tuua palju segadust

„Kuigi juriidiliselt on tekkimiste aluste poolest nii kaasomand kui ka korteriomand hetkel sarnased, muuhulgas luuakse ka uued korteriomandid kaasomanike vahel sõlmitud eriomandi loomise kokkuleppega, siis hilisema kasutamise ja käsitamise vahel on seadustest tulenevad erisused, mis on seotud peamiselt pinna kasutuse ja ostueesõigusega," ütles Pindi Kinnisvara hindamisteenuse juht Andres Teder.

„Turul väljakujunenud praktika kohaselt peetakse paremaks ja kindlamaks korteriomandit. Üheks põhjuseks on loomulikult kaasomandiga kaasnev ostueesõigus, millega kaasnevatest riskidest on ka meedias palju kajastust olnud. Seega sellel pikemalt ei peatuks," nentis ta.

„Seega kõige halvem variant on kasutuskorrata kaasomand. Sellise kaasomandi puhul on määratletud ära küll kaasomand, aga puudub kokkulepe, kes millist omandi osa kasutab. Sellised kaasomandid on tekkinud tavaliselt kas omandireformi (tagastatud elamud) või pärimiste teel. Kõige markantsema näitena võib tuua tehingu, kus inimene ostis 1/4 elamust ehk korteri, aga kohe sisse ei kolinud, lepingus kasutuskord puudus. Naaber hõivas pahatahtlikult korteri ja algas kohtuvaidlus pinna kasutamise üle. See omakorda tähendas, et kaasomandi kuuluvust keegi ei vaidlustanud, aga vaidlus käis selle üle, mis osa kasutamise õigus kaasomandiga kaasnes," kirjeldas Teder.