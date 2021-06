Rootslasest lennundusguru Jan Palmer on Eestis elanud juba mitmeid aastaid ning 2016. aastal lõi ta Eestis ka osaühingu Palmer Aviation And Management. Selle tegevusalaks on äri- ja juhtimisalane nõustamine ning arvestades, et mees on alates Nordica loomise algusest juhtinud selle tütarfirmat Regional Jeti (Xfly), on tema isikliku ettevõtte käive ja kasum vägagi korralik.