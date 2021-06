Keila-Joa suursugust kinnistut müüb värvika taustaga ärimees: selle häärberiga lõppevad minu ärihuvid Eestis!

Hoone omanikuks on ettevõtja Jaanus Milkop, kelle tänastest tegemistest avalike andmete põhjal midagi järeldada ei saa. Küll on aga mehel olnud pahandusi paarteist aastat tagasi, kui tema juhitud ehitusfirmat uuris prokuratuur ning varem on ajakirjanduses meest lausa pankrotimeistriks nimetatud. Uurimised lõppesid toona avaliku huvi puudumise tõttu.

Ärilehele kommenteerib Milkop etteheitvalt, et 20 aasta tagusest minevikust täna rääkida on kohatu. "Olin sunnitud toona kokku puutuma otseselt õigussüsteemi praagiga ja otseselt pahatahtlike inimestega, sest kuna ma olin siis oluliselt noorem, siis arvati, et on võimalik minu survestamisega ja dokumentide võltsimistega minult ebaõnnestunult välja pressida rahalisi vahendeid."

Keila-Joale uhke häärberi püsti pannud mees lisab veel, et tema kui eraisiku ärihuvid ei ole juba viimased ca 10 aastat olnud Eestiga väga seotud. "Antud arendus on Põhjaräht OÜ ja ka minu esimene ja ainuke kinnisvaraarendus ning peale Tuulevahtra häärberi müüki minu ärihuvid Eesti Vabariigis on lõppenud." Milkop ei täpsusta, kas ja kus ta ettevõtlust väljaspool Eestit arendab. Küll aga räägib ta hea meelega veel suursugusest ehitisest.

"Ma olen oma elus ehitusinsenerina erinevates ehitustes osalenud ja muuseas sai ka Pärnu linnas rekonstrueeritud 19. sajandil ehitatud väga uhke puitfasaadiga villa, mille valmimisel ma mõtlesin, et selline uhke käsitöödetailidega puitfassaad sobiks suurepäraselt kuhugi suurele, mere lähedal asuvale privaatsele krundile ja oleks kummardus tolleaegsetele 19. sajandi meistritele, kes suutsid niivõrd täiusliku koosluse detailidest käsitööna luua - liseenid, räästa- ja aknakarniisid, piirdelauad ning voodrilaua eriline profiil - need kõik on pärlid!"