Kütuse hinnarekord on käegakatsutav, bensiini hind 1,45 eurot on peagi reaalsus

Alexela LNG tankla avamine. Foto on illustratiivne.

"Täna oleme silmitsi sellega, et kütusehinnad on alates eelmise aasta novembris pööraselt kasvanud ja liiguvad uutel kõrgustel. Oleme Eestis väga lähedal kunagisele rekordile," ütles Alexela juhatuse liige Alan Vaht. "Bensiini hind 1,45 on üpris reaalne, mida võib varsti näha," ütles ta Äripäevale