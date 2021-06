VIDEO | Ida-Virumaal toimetav IT-firma ostis suure summa eest krüptokaevandamise seadmeid

Praeguse keskmise elektritarbimisega 61 GWh aastas on Burfa Narva keskus üks suurimatest elektritarbijatest kogu Eestis, kuuludes Eesti TOP 25 elektrienergia suurkliendi hulka. Suurusjärguliselt on see pisut rohkem kui näiteks kõigi Saaremaa kodutarbijate aastane elektrikasutus kokku.