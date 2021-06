Sel aastal leevendust ei saa: korteriühistutel seisab peagi ees oluline tähtaeg

„Mullu 24. mail jõustusid seadusmuudatused, aga mis edasi saab? Palju on erinevaid tõlgendusi,“ rääkis Urmas Mardi liidu veebiraadiosaates „Korteriühistute taskutarkus“, tuletades kuulajaile meelde korteriühistuid ees ootava olulise tähtaja ning rääkis, mis on saanud mullu jõustunud seadusemuudatustest.

Ta tõi välja, et mulluse seadusemuudatusega anti ühistutele ajutiselt kuni 31. oktoobrini pikendust majandusaasta aruande esitamiseks, kuna korteriühistud ei saanud pandeemia tõttu üldkoosolekuks kokku tulla. „Too tähtaeg sai ümber, tänavu see pikendus enam ei kehti ja 30. juuniks tuleb korteriühistutel esitada majandusaasta aruanne. Soovitan ühistutel seda tähtaega väga tõsiselt võtta,“ rõhutas Mardi.

Siiski jääb Mardi sõnul paljudele segaseks see, kas ka väikesed, kuni kümne korteriga korteriühistud peavad esitama majandusaasta aruande. „Kui väiksel ühistul pole valitud juhatust ning tegutsetakse ühise esindusõiguse alusel ilma juhatuse liikmeteta, siis võib pidada kassapõhist raamatupidamist ja majandusaasta aruannet esitama ei pea,“ selgitas ta. „Kui aga väikeses korteriühistus on juhatus valitud, siis on olukord teine, tuleb pidada tekkepõhist raamatupidamist ja esitada ka majandusaasta aruanne,“ lisas ta.