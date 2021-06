FOTOD | Kinnisvaraarendajad linnavalitsusele: Kalamaja saab viie aasta pärast valmis, vaja on trammi

„Kalaranna piirkonnas on hetkel käimas palju kinnisvaraarendusi. Aastaks 2026 valmib kaua oodatud Patarei Merekindlus ja sellega saab kogu piirkond valmis. Võrreldes tänasega hakkab Kalarannas elama ja töötama oluliselt rohkem inimest. Lisaks on oodata siinses piirkonnas märkimisväärset turistide arvu kasvu, kuna piirkonda kerkib ka rohkelt meelelahutusasutusi nagu muuseumid, galeriid, ostutänavad, restoranid ja palju muud. Selleks, et kogu seda rahvamassi teenindada, on hädasti vaja trammiliini, mis läbiks Kalamaja tulevikukeskust ehk Kalaranna piirkonda,“ rääkis US Real Estate’i omandusse kuuluva Patarei Merekindluse tegevjuht Urmas Sildnik.