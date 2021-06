Yle: leevendatud piirangud Helsingi sadamas hommikul veel tunda ei andnud

Tänasest on Eesti ja Soome vahel taas lubatud tööränne ning koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritutele ja haiguse läbipõdenutele ka turism. Soomes oodatakse, et otsus suurendab laevareisijate arvu märkimisväärselt, aga täna hommikul see veel tunda ei andnud, teatab Yle Uutiset.