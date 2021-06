Just see poekett hakkas esimesena Eestis müüma COVID-19 kiirteste

"Maxima on hoidnud initsiatiivi viiruse tõkestamisel selle kõige algusest ja hakkas oma kauplustes esimesena pakkuma klientidele tasuta maske 12. novembrist 2020, seda juba enne Vabariigi Valitsuse otsust nõuda kõikides avalikes kohtades maskide kandmist. Maximale on oluline, et kõik meie kliendid ja töötajad tunneksid end igapäevaostusid sooritades ja tööd tehes turvaliselt," kirjutas Maxima tänases pressiteates.