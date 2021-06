TEGUSAD VÄIKESADAMAD | Pärnumaa väikesadamast on kiiresti saanud Liivi lahe kaunimaid pärle. Peagi võõrustab see Eesti suurimat regatti

Pärnumaal Lääneranna vallas asuv Varbla sadam avati ametlikult mullu 31. juulil. Eesti ühe pikima, ligi kilomeetrise muuliga jahisadama avamine oli niivõrd pidulik, et kohal oli ka president Kersti Kaljulaid. Sadamakapteni Heino Sabiini (62) sõnul lepiti see presidendi kantselei ülema Tiit Riisaloga kokku juba aasta varem, kui too purjekaga Varbla sadamasse sattus. „Siis rääkisime pikalt ja ta ütles, et paneb kirja,” meenutas Sabiin.

Heas nimekirjas on Varbla puhkeküla olnud ka eelmise presidendi Toomas Hendrik Ilvese ajal, kes samuti sinna aeg-ajalt koos oma kantselei töötajatega külla sattus. Olla ju Ilvese enda isapoolsed juured sealsamas Varbla lähedal Tambas.