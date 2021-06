PILTUUDIS | Eesti esirand ja suvepealinn lähevad sellele suvele vastu täiesti uue ilmega

Eestlaste suvemekana ei purjeta Pärnu pelgalt oma uhke kuurordiajaloo ja kõlava tiitli seljas, vaid panustab koos ettevõtjatega linnaruumi arendamisse, et üllatada puhkama tulijaid millegi uuega. Tänavu puudutavad suuremad uuendused supelsakste meelispaika Pärnu keskranda, ennekõike rannapromenaadi, mis on eelmise aastaga võrreldes silmnähtavalt muutunud.

Puhkajate päralt on üheksa spaad – seetõttu kutsutakse Pärnut vahel Eestimaa spaapealinnaks – ning hulgaliselt hotelle ja külalistemaju. Märgates siin-seal asutuste ustel „Siin on turvaline“ märgist, võib olla kindel, et selles kohas on turvaline viibida ja siin täidetakse kõiki Covid-19 käitumisjuhiseid. Pärnus on „Siin on turvaline“ märgisega lisaks restoranidele, kohvikutele ja hotellidele liitunud ka mitmed aktiivse tegevuse pakkujad ja ürituste korraldajad.