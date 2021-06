Eesti piletimüügisüsteemide arendaja kandideerib maailma parima ühistranspordi piletilahenduse tiitlile

Projekt on valminud koostöös Rootsi regionaalse ühistranspordifirmaga Skånetrafiken ja kohaliku partneri Teliaga ning tegemist on esimese taolise maksevõimalusega Põhjamaade ühistranspordis. Kontaktivabade pangakaardimaksete lahendus käivitati Rootsis Skåne regiooni ühistranspordis 2019. aasta detsembris ning see võimaldab reisijatel pileti soetada otse validaatorist.

„Oleme tunnustuse üle väga uhked. Tegemist on Skandinaavia esimese kontaktivaba pangakaardi makselahendusega ühistranspordis ja seega kujunenud eeskujuks teistele riikidele ning piirkondadele. Pandeemia on selgelt näidanud, kui oluline on kontaktivaba reisimine ning Ridango lahendus on näidanud teed ka teistele,“ ütles Ridango juhatuse esimees Erki Lipre.

Tema sõnul tähendab konkursi nominatsioon seda, et nad on klientide jaoks töötanud välja mugava ja lihtsa lahenduse, mistõttu on nende tegemisi märgatud. „Oleme rõõmsad, et saime lahenduse valmis vahetult enne pandeemiat, kuna see on väga kiire ja turvaline viis pileti soetamiseks,” märkis Skånetrafiken’i IT- ja müügisüsteemide direktor Mariell Hallenhed.

Kontaktivaba pangakaardi makselahendus on nomineeritud kategoorias “Parim nutikas piletisüsteem (200 000–1 miljonit reisi päevas)”. Auhinnagala toimub rahvusvahelise tippkohtumise Transport Ticketing Digital Summit raames, mis on ühistranspordi ja mobiilsete piletilahenduste valdkonnas maailma suurim digitaalne üritus. Konkursi ja kohtumise eesmärk on tutvustada erinevaid rahvusvahelisi innovaatilisi lahendusi ning koostööprojekte. Võitjad kuulutatakse välja 23. juunil.

Eesti ühistranspordi tehnoloogiaettevõte AS Ridango on asutatud 2009. aastal ning keskendub ühistranspordi pileti-, reaalaja- ja maksesüsteemide arendamisele. Lisaks Eestile ja Rootsile osutab Ridango teenust veel viies Euroopa riigis, peamisteks klientideks on omavalitsused, nende allüksused ja ühistranspordi eravedajad.

Eestis on ettevõtte klientideks Elron, Tallinna transpordiamet, Tartu linn, Pärnu ühistranspordikeskus jpt. Ridango on tunnustatud ühistranspordi infotehnoloogia ettevõte Põhja-Euroopas ning pälvinud erinevaid rahvusvahelisi auhindu.