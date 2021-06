Admiral Markets laieneb Jordaaniasse: meie jaoks on asjakohane selle riigi võrdlus Šveitsiga

Tegemist on ettevõtte pikaajalise strateegia elluviimisega, mille üheks eesmärgiks on jätkata laienemist Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (MENA) regioonis. Uue tütarühingu avamiseks vajaliku investeeringu suurus on 3 280 000 JOD ehk veidi üle nelja miljoni euro.

Admiral Markets AS-i tegevjuht Sergei Bogatenkov osales 2019. aasta septembris Eesti ametliku kõrgetasemelise äridelegatsiooni visiidil Jordaaniasse. Edukate kohtumiste ja kontaktide loomise järel kohalike riigi esindajatega alustas ettevõtte Jordaaniasse laienemise projekti, mis jõudis lõpule 6. juunil, mil Admiral Markets AS-ile väljastati litsents tegevuse alustamiseks. Ettevõte avab Jordaania pealinnas Ammanis kohaliku esinduse kümne töötajaga. Admiral Markets on esimene Euroopa päritolu finantsettevõte, mis seal tegevust alustab.

Üheks oluliseks argumendiks rajada tütarühing oli Jordaania-poolne initsiatiiv ja huvi Eesti ettevõtte sisenemiseks kohalikule turule. „Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika regioonis elab 600 miljonit inimest, mis meie jaoks tähendab väga suurt potentsiaali kasvatada oma kliendibaasi ning hõivata suuremat turuosa, pakkudes seal piirkonnas elavatele inimestele võimalust kasutada alternatiivseid finantstooteid, mida oleme viimastel aastatel Euroopas edukalt turule toonud,” ütles Admiral Marketsi tegevjuht Sergei Bogatenkov. Ta lisas: „Meie laienemisplaane toetab sealse IT-sektori kiire areng.”

Bogatenkovi sõnul on 20 aastat tegutsenud ettevõte laiendamas oma teenuste- ja väärtuspakkumist nii klientidele kui investoritele. Märtsis 20. sünnipäeva tähistades teatas ettevõte nime muutmisest Admiralsiks. “Meie eesmärk on pakkuda integreeritud lahendusi investeerimiseks, maksmiseks, laenamiseks ja raha haldamiseks. Soovime 10 aasta pärast võimaldada finantsvabadust 10 miljonile inimesele. Kohalolek Jordaanias on üks etapp pikaajalise visiooni elluviimisel ja ettevõtte positsioneerimiseks uutel turgudel,” lisas Bogatenkov.

Kuigi ametlik riigikeel on Jordaanias araabia keel, kõneldakse ajaloolistel põhjustel samuti inglise keelt. „Jordaanias saame kasutada oma tugevat Euroopas tegutsemise kogemust ning rajada uue ärikeskuse. Kuigi Jordaania naaberriigid ei ole tuntud poliitilise stabiilsuse poolest, on Jordaania suutnud konflikte tänapäeval vältida. Meie jaoks on asjakohane selle riigi võrdlus Šveitsiga,“ ütles Bogatenkov.