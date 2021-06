Teder andis esmakordselt Porto Franco laenu teemal aru: mul jätkub Kredexile vaid kiidusõnu

Seejärel viis ta jutu Porto Franco arenduseks laenu andnud Vene ettevõtjale ja Hillar Tederi (Rauno Tederi isa) tuttavale Dmitri Ozerskile, kellelt koroonapandeemia alguses täiendavat tuge küsiti. "Tulenevalt asjaolust, et Venemaalt polnud võimalik Eestisse tulla, siis polnud Peterburi ettevõtjal võimalik siia oma osalust omandama tulla ja anda ka vajalikke garantiisid. Siis otsustasimegi, et ootame, kuni piirid avatakse ja vaatame, mida turg teeb. Mingeid indikatsioone meil kummagi puhul polnud, et kuidaspidi asjad lähevad. Hakkasime tegelema alternatiivsete võimaluste otsimisega ja pöördusin toonase IT- ja ettevõtluse ministri Kaimar Karu poole, tema suunas meid Kredexisse."