Õnnelik tähtede seis? Veel teinegi jackpot tuli hiljuti Eestisse

Hiljuti märgiti Eestisse jackpot'i võit, mida võib pidada rahvusvaheliseks rekordiks ja võimaluseks üks miljonist. Vaid 40-sendise panusega võitis üks õnnelik Eesti inimene OlyBeti online-kasiinos 60 043 eurot. Tegu on teadaolevalt väikseima panuse ehk sendipanusega saadud jackpot'i võiduga.

Võidu näol oli tegu puhta õnne ja hea juhusega. Võitja ise rääkis, et oli proovinud ka varem. Sel korral oli sõber öelnud, et anna parem see raha talle, kuid otsustas siiski panuse teha ja vedaski.