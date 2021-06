Rahandusministeerium soovib kolmandast sambast regulaarsete väljamaksete tegemist lihtsustada

“Kolmanda samba pensionifondist on pensioniikka jõudes igakuiste väljamaksete tegemine praegu keerukas ja seni kehtinud lahendus soosib pigem ühekordselt kogu kogutud raha välja võtmist. Muudatusega läheb kolmandasse sambasse kogutud raha osade kaupa välja võtmine mugavamaks, enam ei pea igakordset avaldust tegema. Selline lahendus on olulisem tugi igakuisele pensionile,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus .

Sarnaselt teisele sambale on 2021. aastast tulumaksuvabad ka kolmanda samba fondipensioni maksed, mille tähtaeg on määratud vähemalt keskmiselt elada jäänud aastate alusel või on sellest pikem.

Kui inimene on kolmandas sambas kogunud raha vabatahtlikes pensionifondides, siis pensionile jäädes on tal seni olnud õigus sõlmida kogutud raha eest täiendava kogumispensioni kindlustuseping, et saada tähtajalist või eluaegset pensioni elukindlustusseltsist. Samuti on lubatud olnud väljamaksed otse vabatahtlikest pensionifondidest.